***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı SPK ve BDDK Senelik İzin Yenileme Başvuruları Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 27.12.2019Ek Açıklamalarİlgi: 16.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide yer alan açıklamamız çerçevesinde Bankamız, yurt dışı borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin gerekli başvuruyu Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805622BIST