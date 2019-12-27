***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.12.2019 17:37
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı SPK ve BDDK Senelik İzin Yenileme Başvuruları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 16.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide yer alan açıklamamız çerçevesinde Bankamız, yurt dışı borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin gerekli başvuruyu Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805622
BIST
17:46113.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 15,36
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:465,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0270
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:466,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:46289,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,04
|Açılış
|: 289,36
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,63
|114.830.564
|% 18,47
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|TIRE
|4,14
|132.849.480
|% 11,59
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|SMART
|9,80
|193.824.050
|% -13,66
|
|QNBFB
|37,76
|84.905.690
|% -12,67
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,30
|65.213.633
|% -6,15
|
|ALBRK
|1,56
|1.043.007.631
|% 8,33
|
|ISFIN
|4,05
|740.560.355
|% 2,53
|
|THYAO
|13,95
|503.458.517
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,22
|321.799.702
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,56
|1.043.007.631
|% 8,33
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,05
|740.560.355
|% 2,53
|
|IHLAS
|0,89
|116.986.148
|% 4,71
|
|KRDMD
|2,62
|274.211.464
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7822
|7,8213
|% 1,18
|
|Frank
|6,0823
|6,1190
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5832
|1,5911
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,12
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
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17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de