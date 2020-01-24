***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.01.2020 16:18
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı Senelik İzin Yenilemesine İlişkin SPK İzni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.01.2021
Ek Açıklamalar
İlgi a) 16.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 27.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgi'de kayıtlı özel durum açıklamalarımız çerçevesinde, yurt dışı borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2020/7 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814338
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0092
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5483
18:05300,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,23
|Açılış
|: 300,47
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
301,14
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7548
|7,7937
|% -0,14
|
|Frank
|6,1006
|6,1373
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5800
|1,5880
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|10,80
|
|Altın Gr.
|301
|301
|2,70
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|-1,09
|