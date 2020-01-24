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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.01.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı Senelik İzin Yenilemesine İlişkin SPK İzni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.01.2021

Ek Açıklamalar
İlgi a) 16.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 27.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgi'de kayıtlı özel durum açıklamalarımız çerçevesinde, yurt dışı borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2020/7 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814338


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Riyal 1,5800 1,5880 % 0,15  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 301 301 2,70  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,28  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,05  
B. Petrol 60,95 60,95 -1,09  
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