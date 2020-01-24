***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı Senelik İzin Yenilemesine İlişkin SPK İzniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 27.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.01.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.01.2021Ek Açıklamalarİlgi a) 16.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 27.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgi'de kayıtlı özel durum açıklamalarımız çerçevesinde, yurt dışı borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2020/7 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814338BIST