***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin ülke notunun görünümünde yaptığı Negatif'den Durağan'a revizyonu takiben, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunun görünümü de Negatif'den Durağan'a yükseltmiştir. Notlar ise teyit edilmiştir.Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Durağan GörünümKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite Notub+Ulusal Uzun Vadeli NotuA+(tur)Uzun Vadeli Teminatsız TahvillerB+Sermaye Benzeri Tahvil Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798572BIST