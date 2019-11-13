***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.11.2019 09:24
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin ülke notunun görünümünde yaptığı Negatif'den Durağan'a revizyonu takiben, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunun görünümü de Negatif'den Durağan'a yükseltmiştir. Notlar ise teyit edilmiştir.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Durağan Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Kapasite Notu
b+
Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur)
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B+
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798572
BIST
11:51104.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 141,42
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:515,7643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0142
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:516,3491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:51270,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,49
|Açılış
|: 270,47
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,40
|11.861.614
|% 9,73
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|GLBMD
|1,32
|924.005
|% 7,32
|
|KLNMA
|33,54
|1.705.375
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|GARAN
|9,89
|156.440.917
|% 0,71
|
|PGSUS
|71,45
|136.856.584
|% 0,49
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|CEMAS
|1,20
|48.905.059
|% -2,44
|
|ADESE
|2,11
|69.267.220
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3739
|7,4109
|% -0,41
|
|Frank
|5,7893
|5,8242
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5322
|1,5398
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|3,96
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|3,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,48
|
|Yarım
|865
|887
|1,20
|
|Çeyrek
|434
|444
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,66
|61,66
|-0,40
|
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