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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.11.2019 09:24
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Açıklamalar

   Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin ülke notunun görünümünde yaptığı Negatif'den Durağan'a revizyonu takiben, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunun görünümü de Negatif'den Durağan'a yükseltmiştir. Notlar ise teyit edilmiştir.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
    Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
    B+/ Negatif Görünüm

    Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
    B+/ Durağan Görünüm

    Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
    B

    Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
    B

    Finansal Kapasite Notu
    b+

    Ulusal Uzun Vadeli Notu
    A+(tur)

    Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
    B+

    Sermaye Benzeri Tahvil Notu
    B






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798572


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METAL 1,00 25.935 % 7,53  
GLBMD 1,32 924.005 % 7,32  
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Tam 1.789 1.834 2,48  
Yarım 865 887 1,20  
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