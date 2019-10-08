***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2019 09:00
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbank, uluslararası piyasalardan yaklaşık 810 milyon ABD Doları karşılığı 402 milyon ABD Doları ve 373,5 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,25 ve Euribor+%2,10'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791180
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En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
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