***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2019 18:39
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.08.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması
İlgi'de kayıtlı açıklamamızda Bankamız ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası ("BANKSİS") arasında yapılacak 18inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini başlatmak amacıyla, taraf sendikaca sözleşme taslağının yasal prosedür gereğince Genel Müdürlüğümüze sunulduğu duyurulmuştu.
BANKSİS ile maddelerin tamamı üzerinde mutabık kalınamadığı için, yasal prosedür gereği 15.11.2019 tarihinde uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiş olup, arabuluculuk aşamasına geçilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799244
BIST
18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.599,13
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
18:055,7440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7370
18:056,3490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
18:05270,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,04
|Açılış
|: 270,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,33
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3858
|7,4228
|% 0,07
|
|Frank
|5,7751
|5,8099
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5265
|1,5341
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.468
|-3,41
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|1,13
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
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17:56
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