***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 28.08.2019 Tarihli Özel Durum Açıklamasıİlgi'de kayıtlı açıklamamızda Bankamız ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası ("BANKSİS") arasında yapılacak 18inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini başlatmak amacıyla, taraf sendikaca sözleşme taslağının yasal prosedür gereğince Genel Müdürlüğümüze sunulduğu duyurulmuştu.BANKSİS ile maddelerin tamamı üzerinde mutabık kalınamadığı için, yasal prosedür gereği 15.11.2019 tarihinde uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiş olup, arabuluculuk aşamasına geçilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799244BIST