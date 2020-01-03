***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 15.11.2019 Tarihli Özel Durum AçıklamasıBankamız ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) arasında 18'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili 15.11.2019 tarihinde resmi arabulucu sürecine geçilmişti. Resmi arabulucu süreci, taraflar arasında mutabakat sağlanamadan tamamlanmıştır. Yasal süreç devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807545BIST