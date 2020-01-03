***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2020 18:12
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 15.11.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması
Bankamız ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) arasında 18'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili 15.11.2019 tarihinde resmi arabulucu sürecine geçilmişti. Resmi arabulucu süreci, taraflar arasında mutabakat sağlanamadan tamamlanmıştır. Yasal süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807545
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0209
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 5,12
|Açılış
|: 297,74
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8038
|7,8430
|% 0,02
|
|Frank
|6,1335
|6,1704
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5880
|1,5960
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|21,03
|
|Altın Gr.
|298
|298
|5,22
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|1,92
|
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