***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 10.04.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın, Danıştay nezdinde açılan iptal davasına ilişkin temyiz başvurumuzun reddedildiği, söz konusu karara karşı süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulacağı duyurulmuştu.Bankamızın karar düzeltme başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiş olup, yasal süreç sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813267BIST