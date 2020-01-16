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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2020 18:47
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     İlgi: 10.04.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın, Danıştay nezdinde açılan iptal davasına ilişkin temyiz başvurumuzun reddedildiği, söz konusu karara karşı süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulacağı duyurulmuştu.
Bankamızın karar düzeltme başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiş olup, yasal süreç sona ermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813267


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