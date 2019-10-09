***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.10.2019 16:58
lan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 478
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK12117
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/21 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 478 gün vadeli 150.000.000 TL nominal değerdeki tahvilin ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791863
BIST
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.210,54
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
99.623
18:055,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0370
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8766
En Düşük
5,8186
18:056,4451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0540
|Açılış
|: 6,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4546
En Düşük
6,3744
18:05284,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,82
|Açılış
|: 284,16
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
284,95
En Düşük
281,62