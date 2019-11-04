***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.11.2019 17:40
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 39
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA19F9
Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.081.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/21 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 39 gün vadeli 20.081.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796406
BIST
18:05100.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.625,06
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.441
En Düşük
99.144
18:055,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0264
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7407
En Düşük
5,6838
18:056,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3990
En Düşük
6,3455
18:05278,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,30
|Açılış
|: 278,20
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
278,41
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.688.598
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.992.533
|% 14,81
|
|ALKA
|4,36
|19.895.062
|% 8,73
|
|DOKTA
|36,50
|764.052
|% -15,31
|
|INFO
|4,85
|11.128
|% -11,01
|
|MSGYO
|1,53
|30.427.315
|% -10,00
|
|TKURU
|9,58
|85.761
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,65
|1.699.465
|% -8,84
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|ASELS
|18,87
|355.253.135
|% 2,61
|
|FENER
|17,00
|332.187.652
|% 2,10
|
|GARAN
|9,47
|331.483.217
|% 2,05
|
|SASA
|6,32
|313.682.565
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,25
|299.949.655
|% 4,65
|
|ISFIN
|2,68
|295.734.363
|% 3,08
|
|PETKM
|3,51
|267.842.319
|% 2,33
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|VAKFN
|1,49
|100.941.798
|% -6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4116
|% 0,18
|
|Frank
|5,7853
|5,8201
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5237
|1,5314
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|-4,87
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,72
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2160, 32 artarak (% 1.78 ) 123, 426
-
17:57XU100
Endeks 100, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 912.00 milyon TL de
-
17:57MNDRS
Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 577, 507 adet işlem
-
17:56SAYAS
Yüzde 12.07 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 311 adet işlem
-
17:55ALKIM
Yüzde 6.55 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 302 adet işlem