***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2019 17:13
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 38
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA19G7
Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.950.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/21 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 38 gün vadeli 68.950.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796634
BIST
18:00100.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 348,47
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:005,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7554
En Düşük
5,7179
18:006,3782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:00275,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -2,95
|Açılış
|: 275,40
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.755.731
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.702.937
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,54
|3.197.711
|% 11,24
|
|HATEK
|5,59
|44.307.802
|% 10,91
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.769.560
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,87
|806.786.294
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,26
|334.611.956
|% 0,44
|
|EREGL
|6,88
|302.175.615
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,72
|295.408.471
|% 8,18
|
|FENER
|16,74
|258.041.689
|% -1,53
|
|GSRAY
|1,72
|295.408.471
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,26
|334.611.956
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,14
|232.702.937
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,41
|127.707.487
|% 4,44
|
|THYAO
|11,87
|806.786.294
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3818
|7,4188
|% 0,17
|
|Frank
|5,7693
|5,8040
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5280
|1,5357
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-20,58
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
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