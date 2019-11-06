***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.11.2019 17:43
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA19H5
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.124.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/21 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 49 gün vadeli 30.124.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796984
BIST
17:55101.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 639,73
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:555,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:556,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:55275,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|
|ATSYH
|0,88
|26.145
|% 3,53
|
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|
|AKSA
|10,89
|10.917.745
|% 3,03
|
|ATLAS
|1,04
|8.674.272
|% 2,97
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|AFYON
|4,37
|21.601.660
|% -5,41
|
|ATAGY
|4,07
|1.105.177
|% -5,35
|
|ATEKS
|10,58
|1.471.078
|% -3,73
|
|ASUZU
|9,13
|13.817.102
|% -2,98
|
|BJKAS
|2,17
|413.542.198
|% 1,40
|
|ASELS
|18,59
|405.756.086
|% -1,59
|
|AKBNK
|7,15
|215.228.482
|% 1,42
|
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|
|BJKAS
|2,17
|413.542.198
|% 1,40
|
|GSRAY
|1,69
|238.447.646
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.239.220
|% 6,82
|
|YGYO
|0,48
|39.756.594
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|186.434.051
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,00
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
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17:59XU100
Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
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17:59RTALB
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
-
17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem