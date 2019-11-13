***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.11.2019 17:34
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA19K9
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.792.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/21 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 40 gün vadeli 124.792.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798729
BIST
18:05104.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 855,82
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
105.025
En Düşük
103.682
18:055,7434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0351
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7385
18:056,3227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0418
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3175
18:05270,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,31
|Açılış
|: 270,65
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,18
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
|
|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
|
|ISBTR
|21.999,90
|1.714.283
|% -14,25
|
|EGCYH
|0,10
|16.949
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
|19,28
|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3531
|7,3900
|% -0,69
|
|Frank
|5,7825
|5,8174
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5283
|1,5360
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|6,82
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|0,42
|
Seans Raporu
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Yüzde 8.48 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 677 adet işlem