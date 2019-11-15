***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.11.2019 16:22
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 07.10.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 39
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKK19A9
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.508.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.11.2019
Kayıt Tarihi 14.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 07.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 39 gün vadeli, TRFAKBKK19A9 ISIN Kodlu, 34.508.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799164
BIST
17:51105.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.619,54
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
17:515,7478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:516,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:51270,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,02
|Açılış
|: 270,79
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.317.366
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.028.554
|% 19,10
|
|TIRE
|2,11
|168.439.495
|% 15,30
|
|KLNMA
|44,34
|30.877.133
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|METRO
|1,85
|72.759.881
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.101.616
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,70
|1.237.096.136
|% 0,66
|
|GARAN
|9,93
|512.675.571
|% 1,95
|
|PGSUS
|75,25
|341.832.111
|% 0,74
|
|SISE
|4,45
|299.465.800
|% -0,67
|
|ASELS
|19,14
|268.429.414
|% 0,95
|
|KARSN
|1,32
|156.545.412
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.028.554
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.237.096.136
|% 0,66
|
|TIRE
|2,11
|168.439.495
|% 15,30
|
|KRDMD
|2,34
|168.290.978
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3953
|7,4324
|% 0,20
|
|Frank
|5,7822
|5,8170
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-5,49
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,14
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT