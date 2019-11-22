***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2019 10:47
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 21.10.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKK19B7
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.357.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.11.2019
Kayıt Tarihi 21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 21.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 32 gün vadeli, TRFAKBKK19B7 ISIN Kodlu, 30.357.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800047
BIST
11:26107.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 421,77
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.054
11:265,7015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7082
En Düşük
5,6924
11:266,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3242
En Düşük
6,2977
11:26268,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,26
|Açılış
|: 268,77
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.110.738
|% 20,00
|
|ADEL
|15,18
|16.151.669
|% 9,76
|
|KUTPO
|6,07
|8.951.003
|% 9,57
|
|ETILR
|2,90
|12.180
|% 7,41
|
|OLMIP
|6,90
|7.668.815
|% 7,14
|
|MGROS
|22,78
|116.648.626
|% -7,92
|
|HURGZ
|1,37
|3.180.981
|% -5,52
|
|QNBFL
|44,00
|817.210
|% -4,89
|
|KLGYO
|3,23
|33.298.322
|% -4,72
|
|QNBFB
|21,84
|14.560.567
|% -3,45
|
|THYAO
|13,76
|268.387.698
|% 0,07
|
|GEREL
|2,91
|116.913.355
|% 2,46
|
|MGROS
|22,78
|116.648.626
|% -7,92
|
|GARAN
|10,30
|95.152.988
|% 0,88
|
|ASELS
|19,30
|90.194.494
|% -0,05
|
|OZGYO
|1,45
|72.795.087
|% 5,84
|
|GEREL
|2,91
|116.913.355
|% 2,46
|
|DGKLB
|1,32
|28.130.139
|% 3,13
|
|PETKM
|3,73
|78.414.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|29.230.079
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3443
|7,3811
|% 0,14
|
|Frank
|5,7144
|5,7488
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5160
|1,5236
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|1,84
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,13
|
Seans Raporu
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