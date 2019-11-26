***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2019 17:06
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 04.10.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 53
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKK1984
Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 48.279.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.11.2019
Kayıt Tarihi 25.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 53 gün vadeli, TRFAKBKK1984 ISIN Kodlu, 48.279.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800496
BIST
17:26106.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 635,06
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:265,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:266,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:26268,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 268,92
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.067.676
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.334.627
|% 14,96
|
|ERSU
|2,04
|26.798.701
|% 14,61
|
|ADEL
|17,08
|29.637.097
|% 13,11
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|RYGYO
|2,21
|6.505.069
|% -5,96
|
|ESCOM
|1,13
|33.323.890
|% -5,83
|
|TSGYO
|1,05
|3.022.860
|% -5,41
|
|THYAO
|13,68
|1.941.172.719
|% 1,79
|
|KRDMD
|2,45
|511.469.197
|% 2,08
|
|GARAN
|10,00
|407.715.756
|% 0,70
|
|ASELS
|18,80
|353.787.299
|% 0,43
|
|EREGL
|7,89
|344.673.535
|% 2,33
|
|KRDMD
|2,45
|511.469.197
|% 2,08
|
|THYAO
|13,68
|1.941.172.719
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,48
|168.725.454
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,86
|161.031.500
|% 1,09
|
|SISE
|4,81
|330.722.346
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3680
|7,4050
|% -0,22
|
|Frank
|5,7412
|5,7758
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5288
|1,5365
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,32
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.777
|1.822
|-1,88
|
|Yarım
|859
|881
|-0,91
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|0,32
|
Seans Raporu
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