***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.11.2019 10:00
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 02.10.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 58
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKK1976
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 71.305.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.11.2019
Kayıt Tarihi 28.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 02.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 58 gün vadeli, TRFAKBKK1976 ISIN Kodlu, 71.305.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800912
BIST
11:56107.223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 97,05
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
11:565,7454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0151
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
11:566,3273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0197
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
11:56269,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,65
|Açılış
|: 269,43
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,27
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|63,65
|4.228.693
|% 14,68
|
|SMART
|6,17
|95.187.185
|% 13,00
|
|FLAP
|3,91
|37.605.457
|% 12,68
|
|DMSAS
|3,08
|28.906.322
|% 10,39
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|MEPET
|1,87
|18.096.268
|% -4,10
|
|CEOEM
|8,28
|2.359.916
|% -3,83
|
|DERAS
|2,86
|12.455.608
|% -3,70
|
|THYAO
|13,74
|459.194.986
|% -0,58
|
|GARAN
|10,14
|171.891.346
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,38
|143.856.190
|% 0,00
|
|EREGL
|7,96
|102.929.162
|% 1,14
|
|SISE
|5,03
|98.215.536
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,38
|143.856.190
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|459.194.986
|% -0,58
|
|ISFIN
|2,68
|85.534.359
|% 1,90
|
|BJKAS
|2,64
|53.625.201
|% 4,76
|
|SISE
|5,03
|98.215.536
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4012
|7,4383
|% -0,18
|
|Frank
|5,7353
|5,7699
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,82
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|-2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-2,97
|
|Yarım
|860
|882
|-1,44
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:08YAPRK
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 779 adet işlem
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, BIMAS, EKGYO
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, EREGL, TSKB
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 38 artarak (% 0.05 ) 102, 709
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, BALAT, MEMSA, EGCYH, EKIZ