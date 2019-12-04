***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.12.2019 17:47
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15.10.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA1929
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.350.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.12.2019
Kayıt Tarihi 03.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 15.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 50 gün vadeli, TRFAKBKA1929 ISIN Kodlu, 87.350.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801819
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7568
En Düşük
5,7336
18:056,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|EGCEY
|0,37
|179.166
|% -5,13
|
|MERIT
|16,98
|52.471
|% -4,28
|
|ETILR
|2,65
|220.462
|% -3,64
|
|HUBVC
|13,10
|4.249.321
|% -2,89
|
|KRSAN
|7,15
|44.170
|% -2,72
|
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|ODAS
|1,76
|125.454.904
|% 6,67
|
|PGSUS
|73,85
|117.795.543
|% -0,40
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|ODAS
|1,76
|125.454.904
|% 6,67
|
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|IHLGM
|0,87
|36.415.108
|% 1,16
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|HDFGS
|2,05
|28.533.823
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5121
|7,5498
|% 0,92
|
|Frank
|5,7967
|5,8317
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5291
|1,5367
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,33
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,95
|