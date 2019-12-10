***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.12.2019 15:17
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 31.10.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA19D4
Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.801.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.12.2019
Kayıt Tarihi 09.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 31.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40 gün vadeli, TRFAKBKA19D4 ISIN Kodlu, 62.801.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802808
BIST
17:56108.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -680,75
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:565,7970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0124
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:566,4241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:56273,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,30
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.355.144
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.885.046
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.722.097
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.325.656
|% 19,91
|
|DENCM
|8,87
|33.857.065
|% 18,27
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|43.496
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.048
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.452.784
|% -9,19
|
|THYAO
|13,69
|1.232.755.934
|% -0,80
|
|AFYON
|6,58
|486.062.273
|% -4,64
|
|TTKOM
|7,21
|433.044.511
|% 0,84
|
|ASELS
|19,36
|372.891.610
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,15
|289.404.386
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,51
|256.117.184
|% 0,00
|
|AKENR
|1,09
|131.505.482
|% 13,54
|
|METRO
|1,30
|118.685.432
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.232.755.934
|% -0,80
|
|ODAS
|2,06
|175.269.188
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6171
|7,6553
|% 0,02
|
|Frank
|5,8565
|5,8918
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5419
|1,5496
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,14
|