***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 20.11.2018 Tarihli Akbank Tahvil İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.12.2019Vade (Gün Sayısı) 391Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKBKA1916Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 325.800.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.12.2019Kayıt Tarihi 13.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 20.11.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 391 gün vadeli, TRSAKBKA1916 ISIN Kodlu, 325.800.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803722BIST