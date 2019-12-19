***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.12.2019 15:37
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 25.10.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA1994
Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.881.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.12.2019
Kayıt Tarihi 18.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 25.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55 gün vadeli, TRFAKBKA1994 ISIN Kodlu, 62.881.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804338
BIST
17:09110.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 227,45
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:095,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:096,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:09281,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,74
|Açılış
|: 281,99
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.431.122
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,00
|16.678.081
|% 14,29
|
|EUKYO
|2,10
|6.828.628
|% 12,30
|
|DERAS
|4,59
|5.013.624
|% 10,07
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KSTUR
|25,50
|62.373
|% -5,56
|
|AVTUR
|1,84
|7.298.490
|% -4,17
|
|DOKTA
|38,50
|32.132
|% -3,75
|
|BASCM
|2,56
|13.151
|% -3,40
|
|EKIZ
|0,63
|13.277
|% -3,08
|
|ODAS
|2,22
|127.451.147
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,44
|124.261.068
|% -1,37
|
|PGSUS
|82,85
|99.360.070
|% 1,28
|
|TKNSA
|3,91
|95.521.613
|% 3,71
|
|FLAP
|5,07
|89.750.585
|% 2,63
|
|ODAS
|2,22
|127.451.147
|% -1,77
|
|IHLGM
|0,88
|19.494.131
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,24
|34.380.163
|% 4,19
|
|TMSN
|5,99
|52.253.285
|% 3,81
|
|KUYAS
|1,62
|11.797.731
|% 2,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7332
|7,7720
|% 0,02
|
|Frank
|6,0369
|6,0732
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5788
|1,5868
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,45
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,11
|
Seans Raporu
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17:21EUKYO
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