***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.12.2019 15:41
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK120A1
Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 131.800.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/21 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 41 gün vadeli 131.800.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804342
BIST
17:09110.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 227,45
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:095,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:096,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:09281,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,74
|Açılış
|: 281,99
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.431.122
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,00
|16.678.081
|% 14,29
|
|EUKYO
|2,10
|6.828.628
|% 12,30
|
|DERAS
|4,59
|5.013.624
|% 10,07
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KSTUR
|25,50
|62.373
|% -5,56
|
|AVTUR
|1,84
|7.298.490
|% -4,17
|
|DOKTA
|38,50
|32.132
|% -3,75
|
|BASCM
|2,56
|13.151
|% -3,40
|
|EKIZ
|0,63
|13.277
|% -3,08
|
|ODAS
|2,22
|127.451.147
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,44
|124.261.068
|% -1,37
|
|PGSUS
|82,85
|99.360.070
|% 1,28
|
|TKNSA
|3,91
|95.521.613
|% 3,71
|
|FLAP
|5,07
|89.750.585
|% 2,63
|
|ODAS
|2,22
|127.451.147
|% -1,77
|
|IHLGM
|0,88
|19.494.131
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,24
|34.380.163
|% 4,19
|
|TMSN
|5,99
|52.253.285
|% 3,81
|
|KUYAS
|1,62
|11.797.731
|% 2,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7332
|7,7720
|% 0,02
|
|Frank
|6,0369
|6,0732
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5788
|1,5868
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,45
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,11
|
Seans Raporu
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17:21EUKYO
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17:20XU030
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17:20XU100
Endeks 110, 805 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 5, 467.00 milyon TL de
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17:20TSPOR
Yüzde 6.58 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 606, 746 adet işlem
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17:19TIRE
Yüzde 4.69 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 445, 983 adet işlem