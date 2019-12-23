***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.12.2019 10:02
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 13.11.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA19K9
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.792.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.12.2019
Kayıt Tarihi 20.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 13.11.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40 gün vadeli, TRFAKBKA19K9 ISIN Kodlu, 124.792.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804711
BIST
12:29111.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 550,01
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.755
En Düşük
111.266
12:295,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:296,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:29283,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,02
|Açılış
|: 283,26
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,83
|80.286.432
|% 13,90
|
|FMIZP
|43,48
|15.205.118
|% 11,49
|
|QNBFL
|81,60
|2.542.285
|% 11,17
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|KARSN
|1,75
|229.441.464
|% 9,37
|
|EUKYO
|1,58
|1.499.564
|% -10,23
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ISGSY
|3,68
|14.530.136
|% -3,92
|
|IPEKE
|8,37
|252.296.114
|% 0,00
|
|VESTL
|14,28
|244.518.131
|% 6,97
|
|KOZAA
|10,29
|240.680.076
|% 1,58
|
|KARSN
|1,75
|229.441.464
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|194.190.911
|% 6,67
|
|KARSN
|1,75
|229.441.464
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|194.190.911
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,00
|103.063.354
|% 3,09
|
|EKGYO
|1,43
|137.192.514
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,54
|125.803.838
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7022
|7,7408
|% -0,00
|
|Frank
|6,0261
|6,0624
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5774
|1,5853
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,67
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|4,68
|
|Yarım
|903
|926
|2,26
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|-0,02
|