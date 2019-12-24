***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.12.2019 17:40
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22014
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.970.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/21 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 41 gün vadeli 111.970.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805032
BIST
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
18:05286,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 2,61
|Açılış
|: 286,91
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
287,08
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
|
|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6850
|7,7236
|% 0,11
|
|Frank
|6,0421
|6,0785
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|13,73
|
|Altın Gr.
|287
|287
|2,82
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,07
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
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