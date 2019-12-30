***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.12.2019 13:20
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 21.10.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA1952
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.525.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.12.2019
Kayıt Tarihi 27.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 21.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFAKBKA1952 ISIN Kodlu, 55.525.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805778
BIST
13:38114.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.267,33
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:385,9487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0089
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:386,6600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,6490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:38289,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,24
|Açılış
|: 289,19
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.260.265
|% 19,83
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|ISGYO
|1,75
|442.733.720
|% 13,64
|
|IHYAY
|1,03
|75.997.237
|% 13,19
|
|IHLGM
|1,21
|241.335.210
|% 11,01
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,25
|757.494.024
|% 2,15
|
|ASELS
|20,16
|521.826.218
|% 2,49
|
|ISGYO
|1,75
|442.733.720
|% 13,64
|
|KRDMD
|2,69
|245.054.787
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,21
|241.335.210
|% 11,01
|
|ISGYO
|1,75
|442.733.720
|% 13,64
|
|IHLAS
|0,94
|207.302.999
|% 8,05
|
|IHLGM
|1,21
|241.335.210
|% 11,01
|
|ALBRK
|1,56
|185.616.790
|% 2,63
|
|KRDMD
|2,69
|245.054.787
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7834
|7,8224
|% 0,22
|
|Frank
|6,0965
|6,1333
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5817
|1,5896
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|1,04
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.907
|1.954
|-1,09
|
|Yarım
|922
|945
|-0,53
|
|Çeyrek
|462
|473
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|67,03
|67,03
|0,16
|