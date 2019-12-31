***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.12.2019 09:32
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 26.11.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA19M5
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.285.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.12.2019
Kayıt Tarihi 30.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 26.11.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35 gün vadeli, TRFAKBKA19M5 ISIN Kodlu, 26.285.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806036
BIST
12:16114.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -95,66
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:165,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:166,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:16291,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,84
|Açılış
|: 291,62
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.535.853
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,04
|9.859.624
|% 13,00
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|UMPAS
|0,62
|11.308
|% 8,77
|
|KLGYO
|4,24
|69.656.185
|% -10,36
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,44
|859.604.470
|% 0,91
|
|ASELS
|20,80
|472.684.331
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|376.333.861
|% 1,87
|
|HALKB
|5,98
|235.575.446
|% 0,84
|
|ISGYO
|1,73
|205.280.614
|% -0,57
|
|ISGYO
|1,73
|205.280.614
|% -0,57
|
|PETKM
|3,81
|376.333.861
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|150.092.039
|% 3,25
|
|IHYAY
|1,04
|78.846.927
|% 0,97
|
|IHLGM
|1,21
|89.174.051
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7937
|7,8328
|% 0,30
|
|Frank
|6,1189
|6,1557
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,13
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,97
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,61
|66,61
|-0,04
|