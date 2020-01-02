***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.01.2020 16:13
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 28.11.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12049
Vade Başlangıç Tarihi 28.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 247.100.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.01.2020
Kayıt Tarihi 31.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 28.11.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35 gün vadeli, TRFAKBK12049 ISIN Kodlu, 247.100.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806874
BIST
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.507,09
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.932
En Düşük
114.566
18:055,9602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0134
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9603
En Düşük
5,9430
18:056,6616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6492
18:05292,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,01
|Açılış
|: 292,17
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7983
|7,8374
|% -0,73
|
|Frank
|6,1009
|6,1377
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5837
|1,5916
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.525
|7,72
|
|Altın Gr.
|292
|292
|2,02
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,03
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|65,92
|65,92
|-0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KRSTL
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 638, 199 adet işlem
-
17:57MRGYO
Yüzde 4.95 oranında artışla 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 527, 559 adet işlem
-
17:56DURDO
Yüzde 12.39 oranında artışla 15.78 lira fiyatla işlem gören hissede 653, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 115, 623 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 11, 148.00 milyon TL de
-
17:55GOODY
Yüzde 6.91 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 541, 412 adet işlem