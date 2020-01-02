***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.01.2020 16:40
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22030
Vade Başlangıç Tarihi 02.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 248.600.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/21 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 41 gün vadeli 248.600.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806934
BIST
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.507,09
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.932
En Düşük
114.566
18:055,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9603
En Düşük
5,9430
18:056,6612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6492
18:05292,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,02
|Açılış
|: 292,17
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7989
|7,8380
|% -0,72
|
|Frank
|6,1014
|6,1382
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5838
|1,5917
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.525
|7,85
|
|Altın Gr.
|292
|292
|2,01
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|65,86
|65,86
|-0,14
|
Seans Raporu
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