***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.01.2020 17:28
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.10.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12023
Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 347.030.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.01.2020
Kayıt Tarihi 02.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 03.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFAKBK12023 ISIN Kodlu, 347.030.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807459
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0193
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 4,90
|Açılış
|: 297,53
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8027
|7,8419
|% 0,00
|
|Frank
|1,5880
|1,5960
|% 0,30
|
|Riyal
|297,4910
|297,5810
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.549
|20,01
|
|Altın Gr.
|298
|298
|5,05
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|68,01
|68,01
|1,76
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58CUSAN
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 575 adet işlem
-
17:57ERSU
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 970, 486 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 113, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 13, 573.00 milyon TL de
-
17:56AVOD
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 971, 707 adet işlem
-
17:55INTEM
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 888 adet işlem