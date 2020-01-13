***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2020 17:14
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 04.12.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12056
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.800.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.01.2020
Kayıt Tarihi 10.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40 gün vadeli, TRFAKBK12056 ISIN Kodlu, 87.800.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812138
BIST
17:57120.329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.665,41
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
17:575,8730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0039
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
17:576,5351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
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6,5432
En Düşük
6,5076
17:57292,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,15
|Açılış
|: 292,72
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.060.572
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.867.844
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.486.560
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.582.378
|% 19,86
|
|AYEN
|4,36
|149.928.074
|% 19,78
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.755.861
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|151.616.981
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.260.273
|% -4,33
|
|THYAO
|14,81
|2.386.381.890
|% 2,85
|
|PETKM
|4,08
|1.464.611.570
|% 4,35
|
|HALKB
|6,62
|676.858.321
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|648.682.582
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|515.555.548
|% 0,79
|
|PETKM
|4,08
|1.464.611.570
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,57
|478.752.864
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,96
|648.682.582
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|316.565.179
|% 1,18
|
|THYAO
|14,81
|2.386.381.890
|% 2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6057
|7,6439
|% -0,58
|
|Frank
|6,0189
|6,0551
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5600
|1,5678
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,17
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
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|B. Petrol
|64,50
|64,50
|-0,48
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