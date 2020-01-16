***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.01.2020 16:03
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22089
Vade Başlangıç Tarihi 16.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 32 gün vadeli 80.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813190
BIST
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,07
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
120.763
18:055,8587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0170
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8377
18:056,5289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0255
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5210
18:05292,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,88
|Açılış
|: 292,17
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
291,61
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,88
|47.219.867
|% 19,90
|
|BNTAS
|3,33
|201.717.826
|% 19,78
|
|QNBFL
|196,00
|1.865.763
|% 14,96
|
|QNBFB
|58,80
|13.570.070
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|10.301.761
|% 14,90
|
|ISBTR
|42.075,00
|2.612.524
|% -15,00
|
|MZHLD
|15,80
|455.988
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|446.340
|% -9,96
|
|SRVGY
|12,57
|4.682.451
|% -8,98
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,68
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,61
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6173
|7,6555
|% -0,23
|
|Frank
|6,0532
|6,0897
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5579
|1,5657
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-5,82
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,62
|64,62
|0,62
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 5.99 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 072, 955 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 6.53 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 100, 535 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde 19.42 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 565, 262 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 414, 23 artarak (% 0.28 ) 147, 009
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GUSGR, PETKM