***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.01.2020 17:37
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 25.09.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 118
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12015
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.275.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.01.2020
Kayıt Tarihi 20.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 25.09.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 118 gün vadeli, TRFAKBK12015 ISIN Kodlu,77.275.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813781
BIST
18:05123.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 936,33
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.804
En Düşük
121.504
18:055,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0216
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9398
En Düşük
5,9125
18:056,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5967
En Düşük
6,5455
18:05296,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,00
|Açılış
|: 296,74
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
294,90
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|19.842.746
|% 19,96
|
|BERA
|4,71
|140.339.106
|% 19,85
|
|TUCLK
|4,60
|54.028.709
|% 16,46
|
|EGSER
|4,60
|81.107.754
|% 16,46
|
|TKNSA
|7,80
|288.851.617
|% 16,07
|
|BALAT
|2,42
|160.690
|% -9,70
|
|ORMA
|4,15
|447.740
|% -5,68
|
|MTRYO
|5,60
|104.883
|% -5,08
|
|MEMSA
|0,40
|1.234.103
|% -4,76
|
|GLBMD
|2,08
|594.132
|% -4,15
|
|THYAO
|14,88
|1.788.017.973
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|PETKM
|4,09
|698.541.844
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|HALKB
|6,93
|524.230.862
|% 0,58
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,72
|454.544.728
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,74
|407.102.257
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|345.116.976
|% 9,22
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7104
|7,7491
|% 0,45
|
|Frank
|6,0971
|6,1338
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5754
|1,5833
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-6,71
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,68
|64,68
|-0,52
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1161, 56 artarak (% 0.78 ) 149, 740
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17:58XU100
Endeks 123, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 11, 765.00 milyon TL de
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17:57HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 993, 199 adet işlem
-
17:56TUCLK
Yüzde 10.89 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 872, 178 adet işlem
-
17:55ARMDA
Yüzde 14.97 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 158 adet işlem