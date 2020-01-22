***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2020 15:19
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 13.12.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12080
Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 223.395.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.01.2020
Kayıt Tarihi 21.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 13.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40 gün vadeli, TRFAKBK12080 ISIN Kodlu, 223.395.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813980
BIST
16:12122.954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -601,70
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:125,9250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0096
|Açılış
|: 5,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:126,5722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:12296,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 296,43
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|40.320.813
|% 17,95
|
|HUBVC
|37,00
|32.172.757
|% 16,57
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|
|ESCOM
|2,18
|26.562.934
|% 14,74
|
|QNBFB
|75,95
|78.780.530
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,79
|1.158.645.498
|% -0,60
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|IPEKE
|9,76
|811.042.255
|% 10,78
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,75
|375.276.467
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ODAS
|1,97
|259.522.808
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7549
|7,7938
|% 0,48
|
|Frank
|6,0797
|6,1163
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,59
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|5,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,97
|
|Yarım
|944
|968
|2,89
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|-0,44
|
Seans Raporu
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