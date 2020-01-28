***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.01.2020 16:57
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 19.12.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12098
Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.01.2020
Kayıt Tarihi 27.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 19.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40 gün vadeli, TRFAKBK12098 ISIN Kodlu, 200.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814829
BIST
18:05119.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -348,07
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
18:055,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
18:056,5468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5341
18:05299,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -2,90
|Açılış
|: 299,69
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
299,62
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|7,04
|40.780.648
|% 19,93
|
|DESPC
|6,02
|17.782.553
|% 19,92
|
|VKING
|4,47
|7.787.426
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.917.583
|% 14,58
|
|GRNYO
|1,73
|62.940.015
|% 14,57
|
|RYSAS
|9,21
|19.649.095
|% -19,98
|
|QNBFL
|143,60
|526.401
|% -14,98
|
|RYGYO
|8,44
|5.212.830
|% -14,40
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% -14,38
|
|ESCOM
|2,84
|4.062.464
|% -13,94
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% -2,36
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,25
|
|ASELS
|23,22
|507.403.880
|% -0,85
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 2,78
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% -2,36
|
|KRSTL
|2,12
|393.422.263
|% 11,58
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,66
|235.954.638
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6968
|7,7354
|% -0,52
|
|Frank
|6,0761
|6,1127
|% -0,52
|
|Riyal
|1,5788
|1,5867
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|-14,14
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,51
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|59,19
|59,19
|0,61
|
Seans Raporu
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17:58XU100
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