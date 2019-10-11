***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2019 16:15
Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar
Tahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 23.01.2015 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 15.03.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
İTMK (Yurtdışı) 19.10.2017 Almanya Frankfurt Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 27.02.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 22.11.2018 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.03.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 11.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792674
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
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99.783
En Düşük
98.776
18:055,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0462
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8700
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5,8832
En Düşük
5,8233
18:056,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0643
|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,4980
En Düşük
6,4139
18:05280,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,29
|Açılış
|: 280,02
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
278,12