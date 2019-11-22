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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.11.2019 16:47
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil, Finansman Bonosu 30000000000 TRY Yurtiçi 21.11.2019 21.11.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu 20000000000 TRY Yurtiçi 25.04.2019 25.04.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu 10000000000 TRY Yurtiçi 25.04.2019 25.04.2020 Halka Arz -
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 7500000000 TRY Yurtiçi 14.02.2019 14.02.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil, Finansman Bonosu, Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 2000000000 USD Yurtdışı 27.12.2018 27.12.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 1500000000 TRY Yurtdışı 06.12.2018 06.12.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800144


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 39,72 16.402.759 % 20,00  
VAKFN 2,18 36.448.896 % 17,20  
AKENR 0,93 70.543.737 % 12,05  
KLNMA 47,00 4.199.861 % 11,32  
SANKO 5,54 29.873.589 % 11,24  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3262 7,3629 % -0,11  
Frank 5,7239 5,7584 % 0,16  
Riyal 1,5195 1,5271 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 3,61  
Altın Gr. 270 270 1,50  
Cumhuriyet 1.791 1.818 5,00  
Tam 1.784 1.829 6,03  
Yarım 862 885 2,91  
Çeyrek 432 442 1,36  
Gümüş.Ons 17,13 17,15 0,02  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 63,77 63,77 -0,20  
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