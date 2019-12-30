***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAKBANK AG BANKACILIK 320000000 320000000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. LEASİNG 373400000 373343990 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER FİNANS 80000000 80000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKAKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. DİĞER FİNANS 27000000 27000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKLYY TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON 3982280000 1.416.089.774,87 TRY 35,56 İŞTİRAKBANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER FİNANS 30000000 2.995.231,50 TRY 9,98 İŞTİRAKKREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. DİĞER FİNANS 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAKKREDİ GARANTİ FONU A.Ş. DİĞER FİNANS 497.816.789,93 7.658.719,86 TRY 1,54 İŞTİRAKİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. DİĞER FİNANS 600000000 5247000 TRY 0,87 İŞTİRAKBORSA İSTANBUL A.Ş. BORSA 423234000 1.284.639,67 TRY 0,30 İŞTİRAKTÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. BANKACILIK 25000 7,5 TRY 0,03 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805819BIST