GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2019 16:06
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AKBANK AG BANKACILIK 320000000 320000000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. LEASİNG 373400000 373343990 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER FİNANS 80000000 80000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. DİĞER FİNANS 27000000 27000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
LYY TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON 3982280000 1.416.089.774,87 TRY 35,56 İŞTİRAK
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER FİNANS 30000000 2.995.231,50 TRY 9,98 İŞTİRAK
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. DİĞER FİNANS 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAK
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. DİĞER FİNANS 497.816.789,93 7.658.719,86 TRY 1,54 İŞTİRAK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. DİĞER FİNANS 600000000 5247000 TRY 0,87 İŞTİRAK
BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSA 423234000 1.284.639,67 TRY 0,30 İŞTİRAK
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. BANKACILIK 25000 7,5 TRY 0,03 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805819


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.754
Değişim :  0,94% |  1.070,36
Açılış :  114.057  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
114.962 En Düşük
114.057
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 192.899,80 382.899 % 20,04  
IHGZT 5,68 9.072.715 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
IHYAY 1,03 119.507.368 % 13,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7760 7,8150 % 0,12  
Frank 6,1154 6,1523 % 0,43  
Riyal 1,5794 1,5873 % -0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,35  
Altın Gr. 290 290 0,12  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 66,69 66,69 -0,18  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru