***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.10.2019 17:28
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/04/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
AKBANK T.A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKBK12031
Nominal Değer (TL)
97.940.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/10/2019
Vadesi (Gün)
88
İtfa Tarihi
10/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793057
BIST
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -5.046,43
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
18:055,9293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0455
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
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5,9391
En Düşük
5,8895
18:056,5400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0476
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
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6,5528
En Düşük
6,4933
18:05284,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 2,73
|Açılış
|: 284,39
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|Önceki Kapanış
|: 281,65
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285,62
En Düşük
281,12