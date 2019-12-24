***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.12.2019 17:19
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/04/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
AKBANK T.A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKBK22022
Nominal Değer (TL)
243.200.000
Vade Başlangıç Tarihi
24/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/12/2019
Vadesi (Gün)
59
İtfa Tarihi
21/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805019
BIST
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
18:05286,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 2,66
|Açılış
|: 286,87
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
287,08
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
|
|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6861
|7,7247
|% 0,12
|
|Frank
|6,0431
|6,0795
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|13,73
|
|Altın Gr.
|287
|287
|2,70
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,07
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|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
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