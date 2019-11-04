***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2019 19:30
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 1.378.775.446 1.319.065.826 488.407.514 469.037.702
Satışların Maliyeti
18 -1.185.038.831 -1.008.130.357 -407.616.402 -352.374.505
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
193.736.615 310.935.469 80.791.112 116.663.197
BRÜT KAR (ZARAR)
193.736.615 310.935.469 80.791.112 116.663.197
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -61.070.034 -49.799.572 -19.117.572 -17.768.012
Pazarlama Giderleri
19,20 -17.893.548 -13.618.247 -4.106.276 -4.445.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 23.812.307 33.911.169 -825.647 20.908.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -31.216.937 -44.873.761 -4.261.253 -25.084.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.368.403 236.555.058 52.480.364 90.274.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 59.364.435 26.188.572 17.012.436 4.464.006
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.610 -1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.732.838 262.733.020 69.492.800 94.738.090
Finansman Gelirleri
23 41.817.596 19.915.498 4.166.062 10.001.564
Finansman Giderleri
23 -150.212.140 -68.200.299 -41.601.787 -27.798.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.338.294 214.448.219 32.057.075 76.941.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.090.536 -42.831.347 -3.784.811 -16.955.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.820.714 -46.749.367 -1.820.714 -17.923.551
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.269.822 3.918.020 -1.964.097 968.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.247.758 171.616.872 28.272.264 59.985.916
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.247.758 171.616.872 28.272.264 59.985.916
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-409.605 1.957.288 226.748 792.843
Ana Ortaklık Payları
53.657.363 169.659.584 28.045.516 59.193.073
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.673.748 229.597.235
Dönem Karı (Zararı)
58.338.294 214.448.219
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
58.338.294 214.448.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.540.916 94.561.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,20,14 72.638.987 62.688.817
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,9 4.654.594 1.803.658
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.529.594 903.658
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.125.000 900.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.412.981 10.081.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 13.769.859 4.817.357
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.432.814 559.541
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -278.665 -127.916
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -511.027 4.832.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
96.198.789 46.165.190
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -14.160.335 -5.251.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,23 110.359.124 51.416.752
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 39.018.356 -38.588.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.059.928 -38.416.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.402.048 -4.301.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
38.730.954 -88.192.386
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.751.867 -24.051
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.684.928 89.711.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.585.533 1.039.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
729.887 -2.065.819
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.134.038 1.757.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.011.345 1.902.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.011.345 1.902.952
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
225.897.566 270.420.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -12.234.108 -4.237.972
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.605.042 -272.086
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.929.710 -36.602.243
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 545.042 288.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.343.382 -23.802.539
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
26.000.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-800.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.890.824 13.638.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -50.573.174 -77.079.896
Alınan Temettüler
9.825.732 13.638.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-372.083.844 -427.353
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
409.319.099 279.370.869
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-485.303.343 -123.076.483
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.117.022
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-19.766.287 0
Ödenen Temettüler
25 -154.229.160 -128.001.510
Ödenen Faiz
-125.038.191 -32.068.839
Alınan Faiz
12.051.060 3.348.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.066.714 205.367.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.066.714 205.367.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 275.421.213 52.746.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.354.499 258.113.923
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 122.354.499 275.421.213
Ticari Alacaklar
7 415.807.479 443.942.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 92.749.031 32.241.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 323.058.448 411.700.685
Diğer Alacaklar
8 49.819.863 11.030.948
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 375.473 240.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.444.390 10.790.469
Stoklar
9 205.084.000 244.939.954
Peşin Ödenmiş Giderler
16 11.510.139 20.603.356
Diğer Dönen Varlıklar
1.128.426 30.495
ARA TOPLAM
805.704.406 995.968.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
805.704.406 995.968.009
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 140.431.531 140.844.587
Diğer Alacaklar
8 3.639.924 2.959.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.639.924 2.959.286
Maddi Duran Varlıklar
10 826.332.260 842.551.526
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 75.859.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 172.697.783 175.391.221
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 42.616.914 45.310.352
Peşin Ödenmiş Giderler
16 515.109 1.786.802
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.126.938 1.025.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.220.603.052 1.164.559.084
TOPLAM VARLIKLAR
2.026.307.458 2.160.527.093
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 371.966.589 461.546.990
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 100.352.187 112.201.654
Banka Kredileri
6,26 100.352.187 112.201.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 271.614.402 349.345.336
Banka Kredileri
6 264.475.731 349.345.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.138.671
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 100.219.475 0
Ticari Borçlar
7 355.667.149 339.982.221
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26,7 122.744.971 76.789.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 232.922.178 263.192.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8,26 8.957.231 7.371.698
Diğer Borçlar
8 12.746.468 12.016.581
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.746.468 12.016.581
Türev Araçlar
13 0 19.766.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 8.128 5.142.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 184.758 4.293.754
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.686.529 14.630.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.679.233 7.940.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.007.296 6.690.551
ARA TOPLAM
860.436.327 864.750.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
860.436.327 864.750.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 67.749.549 103.614.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 67.749.549 103.614.022
Banka Kredileri
6 0 103.614.022
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 67.749.549 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 53.476.762 48.694.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 50.711.325 45.914.636
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.765.437 2.779.836
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 39.212.575 35.902.130
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.438.886 188.210.624
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.020.875.213 1.052.961.043
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
993.403.568 1.093.673.368
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.523.585 -18.523.585
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.523.585 -18.523.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.523.585 -18.523.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
94.363.281 95.515.684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
94.363.281 95.515.684
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
94.363.281 95.515.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
268.702.218 243.290.154
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.579.641 170.869.425
Net Dönem Karı veya Zararı
53.657.363 177.897.040
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.028.677 13.892.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.005.432.245 1.107.566.050
TOPLAM KAYNAKLAR
2.026.307.458 2.160.527.093
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -15.953.261 145.258.336 222.598.194 171.719.153 148.693.675 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
31.146.729 -849.933 30.296.796 30.296.796
Transferler
20.691.960 128.001.715 -148.693.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.701.989 169.659.584 115.957.595 115.957.595
Dönem Karı (Zararı)
169.659.584 169.659.584 1.957.288 171.616.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.701.989 -53.701.989 -53.701.989
Kar Payları
-128.001.510 -128.001.510 -128.001.510
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.953.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.703.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.290.154 0 0 0 170.869.425 169.659.584 0 1.115.193.628 13.989.581 1.129.183.209
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050
Transferler
25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.152.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.657.363 0 52.504.960 52.095.355
Dönem Karı (Zararı)
53.657.363 53.657.363 -409.605 53.247.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.152.403 -1.152.403 -1.152.403
Kar Payları
-152.774.760 -152.774.760 -1.454.400 -154.229.160
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.523.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.363.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.702.218 0 0 0 170.579.641 53.657.363 0 993.403.568 12.028.677 1.005.432.245
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.247.758 171.616.872 28.272.264 59.985.916
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.152.403 -53.701.989 14.174.560 -21.895.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.213.056 -56.528.409 14.920.589 -23.048.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.653 2.826.420 -746.029 1.152.403
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 60.653 2.826.420 -746.029 1.152.403
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.152.403 -53.701.989 14.174.560 -21.895.661
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.095.355 117.914.883 42.446.824 38.090.255
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-409.605 1.957.288 226.748 792.843
Ana Ortaklık Payları
52.504.960 115.957.595 42.220.076 37.297.412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796487
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