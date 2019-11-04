***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.378.775.446 1.319.065.826 488.407.514 469.037.702Satışların Maliyeti18 -1.185.038.831 -1.008.130.357 -407.616.402 -352.374.505TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)193.736.615 310.935.469 80.791.112 116.663.197BRÜT KAR (ZARAR)193.736.615 310.935.469 80.791.112 116.663.197Genel Yönetim Giderleri19,20 -61.070.034 -49.799.572 -19.117.572 -17.768.012Pazarlama Giderleri19,20 -17.893.548 -13.618.247 -4.106.276 -4.445.031Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 23.812.307 33.911.169 -825.647 20.908.536Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -31.216.937 -44.873.761 -4.261.253 -25.084.605ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)107.368.403 236.555.058 52.480.364 90.274.085Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 59.364.435 26.188.572 17.012.436 4.464.006Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-10.610 -1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)166.732.838 262.733.020 69.492.800 94.738.090Finansman Gelirleri23 41.817.596 19.915.498 4.166.062 10.001.564Finansman Giderleri23 -150.212.140 -68.200.299 -41.601.787 -27.798.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.338.294 214.448.219 32.057.075 76.941.114Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.090.536 -42.831.347 -3.784.811 -16.955.198Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.820.714 -46.749.367 -1.820.714 -17.923.551Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -3.269.822 3.918.020 -1.964.097 968.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)53.247.758 171.616.872 28.272.264 59.985.916DÖNEM KARI (ZARARI)53.247.758 171.616.872 28.272.264 59.985.916Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-409.605 1.957.288 226.748 792.843Ana Ortaklık Payları53.657.363 169.659.584 28.045.516 59.193.073Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI206.673.748 229.597.235Dönem Karı (Zararı)58.338.294 214.448.219Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)58.338.294 214.448.219Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler128.540.916 94.561.285Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,20,14 72.638.987 62.688.817Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7,9 4.654.594 1.803.658Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.529.594 903.658Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.125.000 900.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.412.981 10.081.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 13.769.859 4.817.357Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.432.814 559.541Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -278.665 -127.916Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -511.027 4.832.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler96.198.789 46.165.190Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -14.160.335 -5.251.562Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15,23 110.359.124 51.416.752Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 39.018.356 -38.588.522Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.059.928 -38.416.230Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.402.048 -4.301.253Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler38.730.954 -88.192.386Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.751.867 -24.051Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.684.928 89.711.220Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.585.533 1.039.266Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler729.887 -2.065.819Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.134.038 1.757.779İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.011.345 1.902.952Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.011.345 1.902.952Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları225.897.566 270.420.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13,15 -12.234.108 -4.237.972Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.605.042 -272.086Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.929.710 -36.602.243Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 545.042 288.554YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.343.382 -23.802.539İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri26.000.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-800.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.890.824 13.638.982Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -50.573.174 -77.079.896Alınan Temettüler9.825.732 13.638.375FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-372.083.844 -427.353Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri409.319.099 279.370.869Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-485.303.343 -123.076.483Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.117.022Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-19.766.287 0Ödenen Temettüler25 -154.229.160 -128.001.510Ödenen Faiz-125.038.191 -32.068.839Alınan Faiz12.051.060 3.348.610YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-153.066.714 205.367.343NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-153.066.714 205.367.343DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 275.421.213 52.746.580DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 122.354.499 258.113.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 122.354.499 275.421.213Ticari Alacaklar7 415.807.479 443.942.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26,7 92.749.031 32.241.358İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 323.058.448 411.700.685Diğer Alacaklar8 49.819.863 11.030.948İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26,8 375.473 240.479İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 49.444.390 10.790.469Stoklar9 205.084.000 244.939.954Peşin Ödenmiş Giderler16 11.510.139 20.603.356Diğer Dönen Varlıklar1.128.426 30.495ARA TOPLAM805.704.406 995.968.009TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR805.704.406 995.968.009DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 140.431.531 140.844.587Diğer Alacaklar8 3.639.924 2.959.286İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.639.924 2.959.286Maddi Duran Varlıklar10 826.332.260 842.551.526Kullanım Hakkı Varlıkları14 75.859.507Maddi Olmayan Duran Varlıklar11,12 172.697.783 175.391.221Şerefiye12 130.080.869 130.080.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 42.616.914 45.310.352Peşin Ödenmiş Giderler16 515.109 1.786.802Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.126.938 1.025.662TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.220.603.052 1.164.559.084TOPLAM VARLIKLAR2.026.307.458 2.160.527.093KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6,26 371.966.589 461.546.990İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6,26 100.352.187 112.201.654Banka Kredileri6,26 100.352.187 112.201.654İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 271.614.402 349.345.336Banka Kredileri6 264.475.731 349.345.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 7.138.671Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 100.219.475 0Ticari Borçlar7 355.667.149 339.982.221İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26,7 122.744.971 76.789.875İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 232.922.178 263.192.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8,26 8.957.231 7.371.698Diğer Borçlar8 12.746.468 12.016.581İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 12.746.468 12.016.581Türev Araçlar13 0 19.766.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 8.128 5.142.166Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 184.758 4.293.754Kısa Vadeli Karşılıklar13 10.686.529 14.630.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.679.233 7.940.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 6.007.296 6.690.551ARA TOPLAM860.436.327 864.750.419TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER860.436.327 864.750.419UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 67.749.549 103.614.022İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 67.749.549 103.614.022Banka Kredileri6 0 103.614.022Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 67.749.549 0Uzun Vadeli Karşılıklar13,15 53.476.762 48.694.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 50.711.325 45.914.636Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 2.765.437 2.779.836Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 39.212.575 35.902.130TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.438.886 188.210.624TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.020.875.213 1.052.961.043ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar993.403.568 1.093.673.368Ödenmiş Sermaye17 191.447.068 191.447.068Sermaye Düzeltme Farkları233.177.582 233.177.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.523.585 -18.523.585Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.523.585 -18.523.585Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.523.585 -18.523.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)94.363.281 95.515.684Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)94.363.281 95.515.684Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)94.363.281 95.515.684Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler268.702.218 243.290.154Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları170.579.641 170.869.425Net Dönem Karı veya Zararı53.657.363 177.897.040Kontrol Gücü Olmayan Paylar12.028.677 13.892.682TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.005.432.245 1.107.566.050TOPLAM KAYNAKLAR2.026.307.458 2.160.527.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -15.953.261 145.258.336 222.598.194 171.719.153 148.693.675 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler31.146.729 -849.933 30.296.796 30.296.796Transferler20.691.960 128.001.715 -148.693.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.701.989 169.659.584 115.957.595 115.957.595Dönem Karı (Zararı)169.659.584 169.659.584 1.957.288 171.616.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53.701.989 -53.701.989 -53.701.989Kar Payları-128.001.510 -128.001.510 -128.001.510Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.953.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.703.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.290.154 0 0 0 170.869.425 169.659.584 0 1.115.193.628 13.989.581 1.129.183.209Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050Transferler25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.152.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.657.363 0 52.504.960 52.095.355Dönem Karı (Zararı)53.657.363 53.657.363 -409.605 53.247.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.152.403 -1.152.403 -1.152.403Kar Payları-152.774.760 -152.774.760 -1.454.400 -154.229.160Dönem Sonu Bakiyeler191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.523.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.363.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.702.218 0 0 0 170.579.641 53.657.363 0 993.403.568 12.028.677 1.005.432.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)53.247.758 171.616.872 28.272.264 59.985.916DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.152.403 -53.701.989 14.174.560 -21.895.661Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.213.056 -56.528.409 14.920.589 -23.048.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler60.653 2.826.420 -746.029 1.152.403Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 60.653 2.826.420 -746.029 1.152.403DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.152.403 -53.701.989 14.174.560 -21.895.661TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.095.355 117.914.883 42.446.824 38.090.255Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-409.605 1.957.288 226.748 792.843Ana Ortaklık Payları52.504.960 115.957.595 42.220.076 37.297.412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796487BIST