***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.12.2019 16:50
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.12.2019 tarihli ve BİAŞ-2-9138 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla,
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Umut ZENAR Dinçer BULAN
Genel Müdür Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801548
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.214,43
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
106.790
18:055,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7651
En Düşük
5,7308
18:056,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3914
En Düşük
6,3484
18:05273,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,40
|Açılış
|: 273,61
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
274,36
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4580
|7,4954
|% 0,60
|
|Frank
|5,8081
|5,8431
|% 0,66
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|16,08
|
|Altın Gr.
|274
|274
|3,42
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 107, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 10, 614.00 milyon TL de
-
17:58IHLAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 897, 128 adet işlem
-
17:57BJKAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 880, 128 adet işlem
-
17:55BJKAS
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 128, 281 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, DOHOL, TTKOM