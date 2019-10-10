***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 17:17
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Genel Müdür Yardımcısı- Satınalma ve Lojistik pozisyonuna Sn. Ümit Çetin'nin 14.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792269
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