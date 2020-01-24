***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu üyesi, Sn. Burak Turgut Orhun'nun 24.01.2020 tarihi itibariyle tistifasının kabul edilmesine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 24.01.2020 tarihinden itibaren Sn. Ahmed Cevdet Alemdar'ın ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu hususun ilk Genel Kurulu'nun tasviplerine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814360BIST