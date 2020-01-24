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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.01.2020 17:03
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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu üyesi, Sn. Burak Turgut Orhun'nun 24.01.2020 tarihi itibariyle tistifasının kabul edilmesine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 24.01.2020 tarihinden itibaren Sn. Ahmed Cevdet Alemdar'ın ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu hususun ilk Genel Kurulu'nun tasviplerine sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814360


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