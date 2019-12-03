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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

03.12.2019 15:56
GÜNCEL HABERLER



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
03/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
03/12/2019
Saati
10:30
Adresi
Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. N15/7 Üsküdar, İstanbul
Gündem
Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma araçları ihracı konusunda yetkili kılınması hususunun karara bağlanması
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde 1-Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na 46846671530 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Engin İnal'ın seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığına ve toplantıda bulunanlar adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Sayın Engin İnal'a yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Madde 2- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma araçları ihracı konusunda yetkili kılınması görüşüldü. Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçları ihraç edilmesine, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na on beş (15) ay süre ile yetki verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 505.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na 15 (onbeş) ay süreyle yetki verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801507


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Tam 1.797 1.842 17,08  
Yarım 869 891 8,26  
Çeyrek 436 445 4,13  
Gümüş.Ons 17,11 17,15 0,23  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 0,05  
B. Petrol 61,03 61,03 0,11  
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