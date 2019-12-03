***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/12/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih03/12/2019Saati10:30AdresiBulgurlu Mah. Gürpınar Cad. N15/7 Üsküdar, İstanbulGündemTürk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma araçları ihracı konusunda yetkili kılınması hususunun karara bağlanmasıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularMadde 1-Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na 46846671530 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Engin İnal'ın seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığına ve toplantıda bulunanlar adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Sayın Engin İnal'a yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Madde 2- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma araçları ihracı konusunda yetkili kılınması görüşüldü. Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçları ihraç edilmesine, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na on beş (15) ay süre ile yetki verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 505.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na 15 (onbeş) ay süreyle yetki verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801507BIST