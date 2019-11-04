***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulu kararı güncellenerek yeni bir başvuru yapılacaktır.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796278BIST