***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
30.12.2019 10:08
19.12.2019 tarih ve 75/1634 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805729
BIST
13:38114.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.267,33
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:385,9487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0089
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:386,6600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,6490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:38289,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,24
|Açılış
|: 289,19
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.260.265
|% 19,83
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|ISGYO
|1,75
|442.733.720
|% 13,64
|
|IHYAY
|1,03
|75.997.237
|% 13,19
|
|IHLGM
|1,21
|241.335.210
|% 11,01
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,25
|757.494.024
|% 2,15
|
|ASELS
|20,16
|521.826.218
|% 2,49
|
|ISGYO
|1,75
|442.733.720
|% 13,64
|
|KRDMD
|2,69
|245.054.787
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,21
|241.335.210
|% 11,01
|
|ISGYO
|1,75
|442.733.720
|% 13,64
|
|IHLAS
|0,94
|207.302.999
|% 8,05
|
|IHLGM
|1,21
|241.335.210
|% 11,01
|
|ALBRK
|1,56
|185.616.790
|% 2,63
|
|KRDMD
|2,69
|245.054.787
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7834
|7,8224
|% 0,22
|
|Frank
|6,0965
|6,1333
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5817
|1,5896
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|1,04
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.907
|1.954
|-1,09
|
|Yarım
|922
|945
|-0,53
|
|Çeyrek
|462
|473
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|67,03
|67,03
|0,16
|