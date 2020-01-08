***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorçlanma aracı ihracına ilişkin 28.02.2019 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.03.2019 tarih ve 18/381 sayılı karar ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808840BIST