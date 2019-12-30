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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.12.2019 09:58
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alınarak ihraç tavanı 286.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 286.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.12.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.12.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 300.000.000-TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine,yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ,Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için imza sirküleriyle belirlenmiş imzaya yetkili kişilerin yetkilendirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kararı.pdf
EK: 2 SPK Limit Yazısı ve İhraç Belge.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805718


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Sterlin 7,7834 7,8224 % 0,22  
Frank 6,0965 6,1333 % 0,12  
Riyal 1,5817 1,5896 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 0,92  
Altın Gr. 289 289 -0,29  
Cumhuriyet 1.915 1.944 -6,00  
Tam 1.906 1.953 -1,89  
Yarım 921 945 -0,92  
Çeyrek 462 472 -0,45  
Gümüş.Ons 17,81 17,84 0,07  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
B. Petrol 67,22 67,22 0,35  
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