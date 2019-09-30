***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.09.2019 14:03
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 30.09.2019 vadeli 30.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.09.2019
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN91910
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 30.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,96205
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.09.2019
Kayıt Tarihi 27.09.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.09.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 30.000.000-TL nominal tutarlı 01.08.2019 tarihinde ihraç edilen 60 gün vadeli TRFAKDN91910 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun vadesi bugün itibariyle gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 60 gün vadeli 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN91910) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıç tarihi 01.08.2019, itfa tarihi 30.09.2019 dur. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789195
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