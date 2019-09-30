***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 30.09.2019 vadeli 30.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.09.2019Vade (Gün Sayısı) 60Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN91910Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 30.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 31.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,96205Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.09.2019Kayıt Tarihi 27.09.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.09.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 30.000.000-TL nominal tutarlı 01.08.2019 tarihinde ihraç edilen 60 gün vadeli TRFAKDN91910 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun vadesi bugün itibariyle gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 60 gün vadeli 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN91910) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıç tarihi 01.08.2019, itfa tarihi 30.09.2019 dur. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789195BIST