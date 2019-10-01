***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.10.2019 16:48
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 06.01.2020 vadeli, 97 günlük 30.000.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu TRFAKDN12015)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN12015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,95435
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.10.2019
Kayıt Tarihi 30.09.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 97 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu:TRFAKDN12015) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıç tarihi 01.10.2019, itfa tarihi 06.01.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789421
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