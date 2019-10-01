***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 06.01.2020 vadeli, 97 günlük 30.000.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu TRFAKDN12015)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.01.2020Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN12015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 27.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,95435Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.10.2019Kayıt Tarihi 30.09.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 97 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu:TRFAKDN12015) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıç tarihi 01.10.2019, itfa tarihi 06.01.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789421BIST