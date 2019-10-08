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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.10.2019 16:41
GÜNCEL HABERLER

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 05.02.2020 vadeli, 120 günlük 10.000.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu:TRFAKDN22014)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN22014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,94413
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.10.2019
Kayıt Tarihi 07.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli 10.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN22014) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıç tarihi 08.10.2019, itfa tarihi 05.02.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi (1).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791552


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